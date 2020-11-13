"Хоча у нас попереду ще важка робота, ми як і раніше твердо підтримуємо той шлях, яким ми слідуємо під керівництвом Сульшера, оскільки наша команда продовжує розвиватися.

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Ми сумуємо за грою з вболівальниками і докладаємо всіх зусиль, щоб фанати могли якомога швидше повернутися на поле", – цитує Вудворда Goal.

Нагадаємо, у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів МЮ на виїзді поступився Істанбул Башакшехіру (1:2), але залишився на першій сходинці турнірної таблиці групи Н. Після 7-ти турів АПЛ Юнайтед розташувався на 14-й сходинці.

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