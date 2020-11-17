Защитник "красных дьяволов" Фил Джонс и Маркос Рохо, а также 33-летний голкипер Серхио Ромеро попали в список МЮ на выход, сообщает Manchester Evening News.

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Тренерский штаб не рассчитывает на этих исполнителей, руководство попытается их продать уже во время зимнего трансферного окна.

После 8-ми туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился 14-й строчке, имея игру в запасе. В Лиге чемпионов манкунианцы возглавит группу H, опережая РБ Лейпциг по дополнительным показателям.

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