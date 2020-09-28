МЮ вже зв'язався з представниками Канте і озвучив свою пропозицію. Якщо Канте погодиться на перехід, йому доведеться піти на зниження зарплати, стверджує Mirror.

Сульшер роздратовано відреагував на питання про єдиний трансфер Манчестер Юнайтед

За інформацією видання, головний тренер "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер є палким шанувальником 29-річного хавбека і дуже хоче бачити гравця Челсі у своїй команді.

Раніше повідомлялося, що Канте збирається перейти у міланський Інтер до Антоніо Конте, під керівництвом якого ставав чемпіоном Англії. Відзначимо, що контракт футболіста з Челсі розрахований до літа 2023 року.

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