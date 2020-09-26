"Ви такими питаннями виявляєте неповагу до Донні (ван де Бека – Футбол 24). Так, ми придбали лише одного гравця, але він топ-футболіст, який робить нашу команду сильнішою

Сульшер заявив про неготовність гравців Манчестер Юнайтед до старту сезону АПЛ

Треба дозволити клубам вибудовувати трансферну політику так, як це вигідно їм. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб мати конкурентоспроможну команду", – цитує Сульшера видання The Guardian.

Нагадаємо, 23-річний Донні ван де Беек перейшов у Манчестер Юнайтед з амстердамського Аякса за 39 млн євро. Гравець дебютував за команду у матчі чемпіонату Англії проти Крістал Пелас і одразу ж забив свій дебютний гол (підопічні Сульшера програли цей поєдинок з рахунком 1:3).

Вже сьогодні "червоні дияволи" на визді спробують завоювати перші очки в АПЛ у поединку з Брайтоном. Початок матчу о 14:30.

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