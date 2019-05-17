Манчестер Юнайтед розпочав переговори з Фулхемом щодо трансферу 18-річного Сессеньона

Манчестер Юнайтед зацікавився у придбанні 18-річного латераля Фулхема Раяна Сессеньона.

Керівництво манкуніанців зв'язалось з Фулхемом для перемовин щодо придбання 18-річного півзахисника, у трансфері Сессеньона зацікавлений особисто Уле Гуннар Сульшер.

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На футболіста також претендують Ювентус та Тоттенхем, але лише клуб з Манчестера контактував з Фулхемом, повідомляє Sky Sports. Сам Сессеньон також хоче змінити клуб, адже "котеджери" вилетіли у Чемпіоншип.

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До слова, у поточному сезоні в активі лівого латераля 38 матчів за Фулхем в усіх турнірах, де Сессеньон забив 2 голи та віддав 6 результативних передач.