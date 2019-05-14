Тоттенхем поспішає оформити зірковий трансфер, щоб розвіяти сумніви Почеттіно

Тоттенхем намагається оформити перший літній зірковий трансфер, щоб переконати головного тренера Маурісіо Почеттіно у великих амбіціях проекту.

Латераль Фулхема Раян Сессеньон може найближчим часом стати гравцем Тоттенхема, повідомляє Daily Mail. "Шпори" прагнуть оформити трансфер, щоб переконати свого наставника Маурісіо Почеттіно залишитись у команді. Днями раніше тренер висловив свою невпевненість в амбіціях "шпор".

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Єдиною проблемою є те, що Фулхем, який спакував валізи у Чемпіоншип, хоче отримати за гравця 40 млн фунтів, тоді як Тоттенхем готовий викласти 25.

Наразі команда з Північного Лондона готується до першого у своїй історії фіналу ЛІги чемпіонів. 1 червня в Мадриді підопічні Маурісіо Почеттіно зійдуться з Ліверпулем. Початок о 22:00 за київським часом.

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