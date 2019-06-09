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Манчестер Юнайтед розглядає можливість оренди Бейла

17:01 199 Читать на русском
Манчестер Юнайтед розглядає можливість оренди Бейла
Гарет Бейл / Reuters

Валлієць все ж може покинути мадридський Реал цього трансферного вікна.

Манчестер Юнайтед готовий обговорити з іспанцями можливість оренди вінгера Гарета Бейла, інформує Mirror.

Бейл заявив керівництву Реала, що не збирається покидати команду

"Червоні дияволи" планують забрати гравця на один рік, щоб оцінити фізичну форму колишньої зірки Тоттенхема. Якщо Бейл зможе проявити себе, то англійці готові продовжувати співпрацю з ним і надалі. Сам 29-річний хавбек поки не дав своєї згоди на повернення на Туманний Альбіон.

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Раніше з'явилась інформація, що головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан не розраховує на Бейла у наступному сезоні, тому валлійцю краще шукати новий клуб.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Гарет Бейл Гарет Бейл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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