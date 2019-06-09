Реал може презентувати Азара без ігрового номера

Бельгієць не поспішає обирати номер для виступів за мадридський гранд.

На офіційній презентації в Реалі Еден Азар може виступити без номера на футболці, інформує у твіттері журналіст Крістоф Терр'є.

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Зірковий новачок ще не визначився, які цифри хоче носити на спині у наступному сезоні. Десятий номер, під яким Азар грав за Челсі, зайнятий Лукою Модрічем, а "сімка", яку прогнозують ЗМІ, у Маріано Діаса.

Нагадаємо, презентація гравця збірної Бельгії відбудеться в четвер, 13 червня, відразу після проходження медичного тесту.

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