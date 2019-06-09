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Манчестер Юнайтед рассматривает возможность аренды Бэйла

17:01 67 Читати українською
Манчестер Юнайтед рассматривает возможность аренды Бэйла
Гарет Бэйл / Reuters

Валлиец все же может покинуть мадридский Реал этого трансферного окна.

Манчестер Юнайтед готов обсудить с испанцами возможность аренды вингера Гарета Бэйла, сообщает Mirror.

Бэйл заявил руководству Реала, что не собирается покидать команду

"Красные дьяволы" планируют забрать игрока на один год, чтобы оценить физическую форму бывшей звезды Тоттенхэма. Если Бэйл сможет проявить себя, то англичане готовы продолжать сотрудничество с ним и в дальнейшем. Сам 29-летний хавбек пока не дал своего согласия на возвращение на Туманный Альбион.

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Ранее появилась информация, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не рассчитывает на Бэйла в следующем сезоне, поэтому валлийцу лучше искать новый клуб.

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