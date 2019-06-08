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Бейл заявив керівництву Реала, що не збирається покидати команду

14:50 349 Читать на русском
Бейл заявив керівництву Реала, що не збирається покидати команду
Гарет Бейл / Reuters

Півзахисник Реала Гарет Бейл виявив бажання залишитися в мадридському клубі.

В особистій бесіді з керівництвом, на якій валлієць наполіг сам, Бейл заявив, що не буде покидати команду цього літа, передає AS.

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На даний момент Реал не має пропозицій по Бейлу, і клуб розуміє, що не дивлячись на бажання Зінедіна Зідана від нього позбутися, продати його буде досить складно.

У сезоні 2018/19 Бейл провів 42 матчі у складі Реала у всіх турнірах, відзначившись 14 голами та 6 асистами.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл
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