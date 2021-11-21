"Красные дьяволы" приступили к поискам преемника Уле Гуннара Сульшера, еще официально не объявив о его уходе. Сейчас рассматривают 5 специалистов.

Кроме Маурисио Почеттино (ПСЖ), Брендана Роджерса (Лестер) и Зинедина Зидана (безработный), имена которых уже звучали в прессе, МЮ еще заинтересован в услугах Хулена Лопетеги (Севилья) и Лорана Блана (Аль-Райян), утверждает The Athletic .

Манчестер Юнайтед уволит Сульшера – две легенды могут заменить норвежца

Источник отмечает, что испанский специалист является потенциальной постоянной опцией, а вот француз – нет. Блана могут назначить только временно. В настоящее время Лоран, завершавший карьеру футболиста именно в МЮ, имеет действующий контракт с катарским Аль-Райяном.

Также среди возможных временных претендентов раньше называли технического директора Даррена Флетчера и пока еще ассистента Сульшера Майкла Каррика.

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В последних семи турах АПЛ Манчестер Юнайтед одержал только одну победу. Сейчас команда Уле Гуннара находится на 7-й строчке и не демонстрирует стабильных результатов.