Відбулось засідання керівництва "червоних дияволів" щодо відставки норвежця. Співвласник клубу Джоел Глейзер одобрив звільнення фахівця, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Офіційне оголошення про відставку Сульшера за взаємною згодою сторін вже підготовлене і має відбутись незабаром. Допоки МЮ не знайде заміну Уле Гуннару, командою тимчасово керуватимуть технічний директор Даррен Флетчер і Майкл Каррік, який входив у тренерський штаб норвежця. Серед головних претендентів на заміну називають Брендана Роджерса і Зінедіна Зідана.

Уле Гуннар Сульшер очолив Юнайтед у грудні 2018-го з приставкою "в.о." після відходу Жозе Моурінью. У квітні 2019 року він був офіційно затверджений головним тренером і відтоді провів на чолі команди 149 поєдинків.

Минулого сезону МЮ фінішував другим в АПЛ, але в поточній кампанії справи не дуже: 7 сходинка, 17 очок і лише одна перемога в останніх семи турах.

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