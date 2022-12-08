У товариському матчі, який відбувся в середу, 7 листопада, Манчестер Юнайтед поступився Кадісу з рахунком 2:4. Голами у складі "червоних дияволів" відзначилися Антоні Марсьяль (з пенальті) та Коббі Майну.

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За іспанську команду забивали Карлос Гарсія, Антоні Лосано, Рубен Собріно та Томас Аларкон. У цій зустрічі головний тренер МЮ Ерік тен Хаг задіяв низку гравців молодіжної команди клубу. Гравці першої команди Юнайтед (Ван-Біссака, Лінделеф, Мактомінай, Еланга, ван де Беек та Марсьяль) провели на полі не більше тайму.

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