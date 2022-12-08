В товарищеском матче, который состоялся в среду, 7 ноября, Манчестер Юнайтед уступил Кадису со счётом 2:4. Голами в составе "красных дьяволов" отметились Антони Марсьяль (с пенальти) и Кобби Майну.

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За испанскую команду забивали Карлос Гарсия, Антони Лосано, Рубен Собрино и Томас Аларкон. В этой встрече главный тренер МЮ Эрик тен Хаг задействовал ряд игроков молодёжной команды клуба. Игроки первой команды Юнайтед (Ван-Биссака, Линделёф, Мактоминай, Эланга, ван де Беек и Марсьяль) провели на поле не больше тайма.

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