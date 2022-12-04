Найкращі африканці на Мундіалях

Сенегал справив дуже приємне враження на ЧС-2022. Головна несподіванка, якщо дивитися на футбол команд, а не тільки на рахунки. Африканці були кращими за кожного з суперників по групі, награвши на перемогу з Нідерландами. Алью Сіссе перебудовував команду від матчу до матчу, придумуючи оригінальні рішення.

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На першій стадії плей-офф Сенегалу довелося обійтися без універсального Ідрісса Гуйє, який відбував дискваліфікацію. Але чемпіони Африки все одно дали солідний бій Англії. Навіть не так – це Англія дала бій у першому таймі. Адже саме Сенегал керував грою, поки Саутгейт традиційно боявся розкритися.

Нулі на табло протрималися 38 хвилин. За цей час Англія лише двічі зайшла в чужий штрафний майданчик і завдала лише одного удару (Стоунз після кутового). Настільки добре "Леви Теранги" контролювали суперника. І самі створювали моменти. Вони грамотно перекривали звичні напрямки передач Англії та провокували помилки.

HT | ?????? England 2–0 Senegal



England saw more of the ball, but Senegal looked the more dangerous side for most of the half — however, two goals just before HT gave The Three Lions a commanding lead.



Lions of Teranga will have to dig deep now!#ENGSEN #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0yhs6o024P — Sofascore (@SofascoreINT) December 4, 2022

Європейці кілька разів провалилися, але не отримали покарання. Сарр спершу з лінії штрафного майданчика пальнув вище воріт. Ісмаїла потім спробував реабілітуватися, віддавши класний пас у розріз, але Діа програв дуель Пікфорду. Далі була провальна кінцівка першого тайму та виліт з турніру.

Сенегал презентував топову організацію гри, а забракло африканцям класу. Доведеться згадати про Мане. Його майстерність в завершенні епізодів дуже б допомогла. А ще Сіссе мав би не єдиного футболіста (Сарр), здатного обіграти один в один. Оцінка Сенегалу за ЧС-2022 – найкраща африканська команда в історії Мундіалів.

Кейн і Беллінгем – рятівники цієї Англії

Мабуть, ніхто вже не дивується грі нинішньої збірної Англії. Ніхто не дивується, що англійські зірки бігають без м'яча, бо тренер не хоче ризикувати. Результати в Катарі можу ввести в оману. 6:2 з Іраном, 3 забиті Уельсу та Сенегалу – невже Гарет Саутгейт змінюється? Ні! Він все ще перестраховується де треба і не треба.

Англія сьогодні до першого гола не показала нічогісінько (ще й дозволяла хазяйнувати біля своїх воріт). Бодай якась гострота виникала тільки після відходів у глибину Кейна. Капітан опускався в пошуках м'яча та хоч якось розвивав атаки команди. Адже партнери були нездатні знайти його пасом (2 дотики в штрафному).

Завдяки Кейну англійці відкрили рахунок. Харрі відтягнувся у лівий півфланг і допоміг розіграти швидку комбінацію – Беллінгем прострілив, а Хендерсон, компенсувавши відсутність Кейна, забив з позиції центрфорварда. І третій гол у ворота Сенегалу влетів після аналогічного зміщення Харрі.

У компенсований до першого тайму час Кейн забив перший гол на ЧС-2022. Нарешті заслужена винагорода найкращому гравцю команди. Англія тоді впіймала суперника на контратаці. І тут вже варто говорити про другого героя. Беллінгем вигриз м'яч на власній половині та вивів на оперативний простір Фодена з Кейном.

Jude Bellingham for England vs. Senegal:



56 touches

33 passes attempted

30 passes completed

9 duels won

5 ball recoveries

4 tackles (most)

2 interceptions

2 fouls won

1 chance created

1 assist



Just 19-years old. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4Uarfvd8HH — Squawka (@Squawka) December 4, 2022

Джуд шикарний. Він також робить різницю, пришвидшуючи в необхідний момент в'ялу гру збірної. І маскуючи тим самим боязливу стратегію тренера. Також не можна не згадати про Фодена, який вирізав два асисти – на Кейна та Саку. Філ вийшов через сімейні проблеми Стерлінга та не розчарував.

Кейн і Беллінгем – герої. Англія – у чвертьфіналі. Там Гарет Саутгейт зустрінеться з іншим прагматиком Дідьє Дешамом і його Францією.