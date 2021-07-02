Хуан Мата продовжив контракт з Манчестер Юнайтед до літа 2022 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Манчестер Юнайтед підписав голкіпера Астон Вілли

Іспанський хавбек приєднався до манкуніанців у 2014-му. У минулому сезоні АПЛ 33-річний Мата провів 9 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами. За інформацією ЗМІ, у послугах іспанця був зацікавлений Лаціо.

Манчестер Юнайтед фінішував на другій сходинці АПЛ.

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