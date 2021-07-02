Том Хітон підписав дворічний контракт з Манчестер Юнайтед, який включає можливість продовження ще на сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Угода 35-річного голкіпера з Астон Віллою завершилась, і Том приєднався до Юнайтед на правах вільного агента. Хітон вже перебував у структурів МЮ (2004-2010 роки), але виступав лише за дубль, а також подорожував по орендах.

У минулому сезоні основним голкіпером Манчестер Юнайтед став Дін Хендерсон, витіснивши Давіда Де Хеа.

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