Мата подписал новый контракт с Манчестер Юнайтед
16:38 - Читати українською
Полузащитник МЮ Хуан Мата остается в лагеря манкунианцев.
Хуан Мата продлил контракт с Манчестер Юнайтед до лета 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.
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Испанский хавбек присоединился к манкунианцам в 2014-м. В прошлом сезоне АПЛ 33-летний Мата провел 9 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами. По информации СМИ, в услугах испанца был заинтересован Лацио.
Манчестер Юнайтед финишировал на второй строчке АПЛ.
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