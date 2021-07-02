Хуан Мата продлил контракт с Манчестер Юнайтед до лета 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Манчестер Юнайтед подписал голкипера Астон Виллы

Испанский хавбек присоединился к манкунианцам в 2014-м. В прошлом сезоне АПЛ 33-летний Мата провел 9 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами. По информации СМИ, в услугах испанца был заинтересован Лацио.

Манчестер Юнайтед финишировал на второй строчке АПЛ.

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