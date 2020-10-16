"Червоні дияволи" активували опцію продовження контракту з хавбеком. Про це журналіст Саймон Стоун написав у своєму твіттері.

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"Поль – наш гравець, він проведе тут наступні два роки. Я впевнений, що він сфокусований на тому, щоб віддати свій максимум. Не маю сумнівів, що в прийдешні кілька років ми побачимо його в найкращій формі", – відзначив керманич МЮ Уле Гуннар Сульшер.

До слова, в нинішньому сезоні Поль Погба провів 4 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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