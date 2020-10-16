"Красные дьяволы" активировали опцию продления контракта с хавбеком. Об этом журналист Саймон Стоун написал в своем твиттере.

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"Поль – наш игрок, он проведет здесь следующие два года. Я уверен, что он сфокусирован на том, чтобы отдать свой максимум. Не сомневаюсь, что в грядущие несколько лет мы увидим его в лучшей форме", – отметил наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер.

К слову, в нынешнем сезоне Поль Погба провел 4 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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