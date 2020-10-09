Реал не збирається здійснювати трансфер Погба навіть після його інтерв'ю, в якому зазначив, як мріє стати гравцем мадридського клубу.

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За інформацією AS, "вершкові" прагнуть придбати хавбека Ренна Едуардо Камавінгу, який виступає на одній позиції із Полем. Окрім цього, Реал хоче підсилити атаку зірковими форвардами – Мбаппе та Холандом. Кіліан може приєднатись влітку 2021 року, а норвежець – через рік, коли завершиться контракт Каріма Бенземи.

Додамо, що 17-річний Камавінга розпочав погром збірної України на Стад де Франс – матч в підсумку завершився із катастрофічним рахунком 1:7.

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