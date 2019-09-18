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Манчестер Юнайтед продовжив контракт із Лінделефом

19:12 72 Читать на русском
Манчестер Юнайтед продовжив контракт із Лінделефом
Віктор Лінделеф / Фото ФК МЮ

Оборонець Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф продовжить захищати кольори манкуніанців.

Віктор Лінделеф та керівництво МЮ домовились про продовження співпраці, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Новий контракт 25-річного шведа діятиме до червня 2024 року. Також в угоді є опція пролонгації ще на рік.

"З того дня, як я перейшов у Манчестер Юнайтед, я відчував себе як вдома. Я люблю грати в футбол, і моя мета зараз – допомогти команді вигравати трофеї і віддячити вболівальникам за їхню підтримку", – прокоментував свій новий контракт захисник.

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Нагадаємо, Лінделеф приєднався до "червоних дияволів" у 2017 році, перейшовши з Бенфіки.

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Теги
Англія Віктор Лінделеф Віктор Лінделеф Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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