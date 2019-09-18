Манчестер Юнайтед продлил контракт с Линделефом

Защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф продолжит защищать цвета манкунианцев.
Виктор Линделеф и руководство МЮ договорились о продолжении сотрудничества, сообщает официальный сайт клуба.
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Новый контракт 25-летнего шведа будет действовать до июня 2024 года. Также в соглашении есть опция пролонгации еще на год.
"С того дня, как я перешел в Манчестер Юнайтед, я чувствовал себя как дома. Я люблю играть в футбол, и моя цель сейчас – помочь команде выигрывать трофеи и отблагодарить болельщиков за их поддержку", – прокомментировал свой новый контракт защитник.
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Напомним, Линделеф присоединился к "красным дьяволам" в 2017 году, перейдя из Бенфики.