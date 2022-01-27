Манчестер Юнайтед окреслив список гравців, яких можна безболісно відпустити до кінця зимового вікна.

Роналду, ван де Беек і Лінгард / Getty Images

Лінгард, Діалло і ван де Беек можуть покинути Олд Траффорд слідом за Антоні Марсьялем, інформує ESPN.

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До такого рішення "червоних дияволів" підштовхнув Антоні Еланга. 19-річний швед ураганом увірвався до основи МЮ, ставши одним з улюбленців Ральфа Рангніка. Клуб переконаний, що молодий вінгер до кінця сезону складе гідну компанію Санчо, Рашфорду, Грінвуду, Кавані і Роналду.

Додамо, що Марсьяль вже перейшов у Севілью, а доля решти трьох гравців вирішиться у найближчі дні. Лінгардом цікавиться Ньюкасл, ван де Беек може вирушити у Крістал Пелас, а Діалло незабаром повинен приєднатися до Рейнджерс.

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