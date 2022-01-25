Журналісти знайшли цікавий пункт у контракті Кріштіану Роналду та Манчестер Юнайтед.

Зірковий форвард Манчестер Юнайтед зацікавлений, щоб його команда потрапила у топ-4 АПЛ, в іншому випадку зарплата португальця зменшиться, повідомляє The Athletic.

Роналду важко знаходить спільну мову з гравцями Манчестер Юнайтед – команді комфортніше з іншим лідером

Згідно з контрактом 36-річного нападника, якщо манкуніанці не фінішують у четвірці найкращих в Англії, то Роналду отримуватиме на 25% менше.

Нагадаємо, Кріш влітку приєднався до "червоних дияволів", підписавши угоду до літа 2023-го. Після 22-х турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 4-й сходинці.

Нудна вистава в Мілані, потрійне лихо Бензема, рекорд Гвардіоли та Баварія в WM – огляд вікенду