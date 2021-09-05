Кріштіану Роналду ще не встиг дебютувати за МЮ, а вже приносить прибуток клубу.

Лише за перших 12 годин Манчестер Юнайтед продав футболок Кріштіану Роналду на 45 млн доларів, повідомляє AS.

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Однозначно, що "червоні дияволи" не отримують усі кошти, а близько 10% від продажу. Основна частина доходу в таких випадках призначається для виробника, у ситуації з Юнайтед – це компанія Adidas.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед шокував футбольну спільноту, оголосивши про трансфер форварда Ювентуса Кріштану Роналду. За португальця заплатили близько 15 млн євро.

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