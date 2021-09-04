Після приїзду в Англію з розташування португальської збірної Роналду змушений піти на 5-денний карантин, повідомляє Manchester Evening News. Це правило діє на всіх, хто приїжджає на Туманний Альбіон із Португалії.

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Керівництво Манчестер Юнайтед намагалось домовитись з урядом щодо скасування цього правила для Кріштіану, але отримало відмову. Таким чином, Роналду має здати аналізи на наявність COVID-19 на другий та останній день карантину. Якщо обидва будуть негативними, він зможе приєднатися до команди за 3 дні до матчу з Ньюкаслом.

Нагадаємо, 31 серпня Манчестер Юнайтед оголосив про завершення трансферу Роналду. Кріш приєднається до "червоних дияволів" вже після матчів збірних. Вдруге дебютувати за манкуніанців португалець може 11 вересня у поєдинку проти Ньюкасла.

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