Криштиану Роналду еще не успел дебютировать за МЮ, а уже приносит прибыль клубу.

Только за первые 12 часов Манчестер Юнайтед продал футболок Криштиану Роналду на 45 млн долларов, сообщает AS.

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Однозначно, что "красные дьяволы" не получают все средства, а около 10% от продаж. Основная часть дохода в таких случаях назначается для производителя, в ситуации с Юнайтед – это компания Adidas.

Напомним, Манчестер Юнайтед шокировал футбольную общественность, объявив о трансфере форварда Ювентуса Криштану Роналду. За португальца заплатили около 15 млн евро.

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