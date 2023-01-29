Манчестер Юнайтед здобув чергову перемогу. Звіт та огляд матчу з Редінгом читайте на Футбол 24.

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Манчестер Юнайтед – Редінг – 3:1

Голи: Каземіро, 54, 58, Фред, 67 – Мбенгу, 72

Вилучення: Керрол, 65 (друга жовта, Редінг)

Те, що "червоні дияволи" переважатимуть середняка Чемпіоншипа, не викликало ні в кого жодних запитань. Так, МЮ завдав аж 25 ударів, проте результативними стали лишень 3.

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У першому таймі було тиша. Це вже по перерві розігрався Каземіро. Спершу колишній лідер Реала забив після розкішної вертикальної передачі Антоні, а за 4 хвилин ефектно пробив здалеку. Дубль!

No-look pass ️ dinked finish



A goal of pure samba style for @ManUtd #EmiratesFACup pic.twitter.com/1KrHYfSbcp — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 28, 2023

Фред, який асистував Каземіро під час другого гола, забив ще красивіше – п'ятою після прострілу Фернандеша. Редінг несподівано відзначився голом престижу після кутового. Це був останній м'яч у зустрічі. МЮ крокує в 1/8 фіналу.

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