Манчестер Юнайтед пробрався в 1/8 Кубка Англії – Каземіро та Фред влаштували шоу
Манчестер Юнайтед здобув чергову перемогу. Звіт та огляд матчу з Редінгом читайте на Футбол 24.
Кубок Англії, 1/16 фіналу
Манчестер Юнайтед – Редінг – 3:1
Голи: Каземіро, 54, 58, Фред, 67 – Мбенгу, 72
Вилучення: Керрол, 65 (друга жовта, Редінг)
Те, що "червоні дияволи" переважатимуть середняка Чемпіоншипа, не викликало ні в кого жодних запитань. Так, МЮ завдав аж 25 ударів, проте результативними стали лишень 3.
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У першому таймі було тиша. Це вже по перерві розігрався Каземіро. Спершу колишній лідер Реала забив після розкішної вертикальної передачі Антоні, а за 4 хвилин ефектно пробив здалеку. Дубль!
Фред, який асистував Каземіро під час другого гола, забив ще красивіше – п'ятою після прострілу Фернандеша. Редінг несподівано відзначився голом престижу після кутового. Це був останній м'яч у зустрічі. МЮ крокує в 1/8 фіналу.
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