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Манчестер Юнайтед прагне підписати Еріксена у найближчі 48 годин

14:57 501 Читать на русском
Манчестер Юнайтед прагне підписати Еріксена у найближчі 48 годин
Крістіан Еріксен / ФК Тоттенхем

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен все ще може опинитись у Манчестер Юнайтед.

Тоттенхем встановив цінник на півзахисника Крістіана Еріксена у розмірі 130 млн фунтів, але може її знизити, оскільки контракт данця завершується влітку наступного року, і він не хоче його продовжувати.

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Як повідомляє ESPN, Манчестер Юнайтед хоче підписати футболіста, оскільки сумнівається, що Поль Погба залишиться на Олд Траффорд. Француза активно сватають у мадридський Реал. Щоправда, клуби не можуть домовитись щодо ціни за чемпіона світу-2018.

Еріксен перебрався до Лондона влітку 2013 року з амстердамського Аякса. Минулого сезону разом зі "шпорами" дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де поступився Ліверпулю (0:2).

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