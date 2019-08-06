Манчестер Юнайтед прагне підписати Еріксена у найближчі 48 годин

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен все ще може опинитись у Манчестер Юнайтед.

Тоттенхем встановив цінник на півзахисника Крістіана Еріксена у розмірі 130 млн фунтів, але може її знизити, оскільки контракт данця завершується влітку наступного року, і він не хоче його продовжувати.

ПСЖ пропонував Манчестер Юнайтед взяти Неймара в оренду

Як повідомляє ESPN, Манчестер Юнайтед хоче підписати футболіста, оскільки сумнівається, що Поль Погба залишиться на Олд Траффорд. Француза активно сватають у мадридський Реал. Щоправда, клуби не можуть домовитись щодо ціни за чемпіона світу-2018.

Еріксен перебрався до Лондона влітку 2013 року з амстердамського Аякса. Минулого сезону разом зі "шпорами" дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де поступився Ліверпулю (0:2).

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону