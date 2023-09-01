Наставник манкуніанців Ерік Тен Хаг отримав чергове підсилення в лінію оборони. Джонні Еванс підписав річний контракт з Манчестер Юнайтед на правах вільного агента.

Манчестер Юнайтед офіційно придбав гравця на проблемну позицію

Після того, як у 35-річного захисника закінчився контракт з Лестером, він перебував без клубу. Щоб не втратити ігрову форму, Еванс підписав короткострокову угоду з Манчестер Юнайтед на період підготовки до сезону 2023/24. У складі команди Еріка Тен Хага ірландець брав участь в турне по США.

Нагадаємо, що Джонні Еванс – вихованець Манчестер Юнайтед. За першу команду він зіграв у 198 матчах, забивши сім голів та оформивши сім асистів в період з 2006 по 2015 роки. Попри те, що ірландець здобув три титули чемпіона Англії, два Кубки ліги та вигравав Лігу чемпіонів, він не зміг закріпитися в основному складі і кілька разів відправлявся в оренди.

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