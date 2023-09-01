На початку сезону в Еріка Тен Хага виникли проблеми на лівому фланзі захисту, оскільки Люк Шоу отримав травму і вибув на тривалий термін. Манчестер Юнайтед вирішив підшукати гравця, щоб замінити свого фулбека.

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Як інформує офіційний сайт манкуніанців, "червоні дияволи" домовилися про оренду Серхіо Регілона у Тоттенхема. Угода розрахована на один рік – до 30 червня 2024 року без права викупу. В контракті між клубами передбачено пункт про дострокове розірвання оренди в січні. За даними The Athletic, Манчестер Юнайтед взяв на себе повністю зобов'язання по зарплатні гравця.

Нагадаємо, що Серхіо Регілон виступав за Тоттенхем з 2020 року. В минулому сезоні він захищав кольори мадридського Атлетіко, за який зіграв лише у 12 матчах.

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