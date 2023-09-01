Наставник манкунианцев Эрик Тен Хаг получил очередное усиление в линию обороны. Джонни Эванс подписал годовой контракт с Манчестер Юнайтед на правах свободного агента.

Манчестер Юнайтед официально приобрел игрока на проблемную позицию

После того как у 35-летнего защитника закончился контракт с Лестером, он находился без клуба. Чтобы не потерять игровую форму Эванс подписал краткосрочное соглашение с Манчестер Юнайтед на период подготовки к сезону 2023/24. Вместе с командой Эрика Тен Хага ирландец отправился в турне по США.

Напомним, что Джонни Эванс – воспитанник Манчестер Юнайтед. За первую команду он сыграл в 198 матчах, забив семь голов и оформив семь ассистов в период с 2006 по 2015 годы. Несмотря на то, что ирландец добыл три титула чемпиона Англии, два Кубка лиги и выигрывал Лигу чемпионов, он не смог закрепиться в основном составе и несколько раз отправлялся в аренды.

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