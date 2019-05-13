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Манчестер Юнайтед встановив антирекорд клубу за відставанням від лідера

13 травня 17:24 366 Читать на русском
Манчестер Юнайтед встановив антирекорд клубу за відставанням від лідера
Манчестер Юнайтед / ФК Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед продемонстрував найгірший результат у своїй історії щодо відставання від 1 сходинки.

Манчестер Юнайтед завершив сезон АПЛ з 66 очками і відстав від чемпіона Манчестер Сіті на 32 пункти. Це найгірший результат для манкуніанців з часів введення правила 3 очок за перемогу.

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В Англії це правило було введене у 1981 році і перед цим найгірший показник у "червоних дияволів" був у сезоні 1989/90, коли від переможця ліги команда відстала на 31 очко.

Наступний сезон Манчестер Юнайтед проведе у Лізі Європи, яку вже вигравав у сезоні 2016/17.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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