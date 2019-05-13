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Манчестер Юнайтед установил антирекорд клуба по отставанию от лидера

13 мая 17:24 109 Читати українською
Манчестер Юнайтед установил антирекорд клуба по отставанию от лидера
Манчестер Юнайтед / ФК Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед продемонстрировал худший результат в своей истории касательно отставания от 1 строчки.

Манчестер Юнайтед завершил сезон АПЛ с 66 очками и отстал от чемпиона Манчестер Сити на 32 пункта. Это худший результат для манкунианцев со времен введения правила 3 очков за победу.

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В Англии это правило было введено в 1981 году и до этого худший показатель у "красных дьяволов" был в сезоне 1989/90, когда от победителя лиги команда отстала на 31 очко.

Следующий сезон Манчестер Юнайтед проведет в Лиге Европы, которую уже выигрывал в сезоне 2016/17.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Манчестер Сити Манчестер Сити
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