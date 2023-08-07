Напередодні манкуніанці розписали нічию з баскським клубом. МЮ пропустив першим після помилки Харрі Магуайра. Колишній капітан в оточенні кількох гравців зробив щось незрозуміле. У результаті Ніко Вільямс отримав шанс забити. Від поразки англійців врятував Пеллістрі вже у компенсований час.

Манчестер Юнайтед вже знайшов заміну Магуайру – клуб зробив запит щодо центрбека, який провалився в Барселоні

"Ці вихідні були для нас хорошими. Вчора я думав, що це був дуже хороший рівень гри, сьогодні я бачив також дуже хороші знаки. На початку гри з Атлетіком саме ми повинні були відкривати рахунок, у нас було кілька моментів. Те, як ми пропустили, це була дурість. Втім, ми відігралися і здобули результат, тож це був хороший вікенд для нас", – сказав Тен Хаг.