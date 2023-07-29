Аталанта погодилася продати форварда Расмуса Хьойлунда в Манчестер Юнайтед на дуже вигідних умовах.

Найближчої доби Хьойлунд офіційно перейде з Аталанти в Манчестер Юнайтед. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо. Згідно з джерелом, клуби вдарили по руках.

ПСЖ зробив пропозицію щодо форварда Аталанти – він вже визначився з пріоритетом

Данський форвард обійдеться англійському учаснику Ліги чемпіонів у 70 мільйонів євро, не враховуючи бонусів. Повідомляється, що сам гравець погодив із "червоними дияволами" п'ятирічний контракт.

Раніше The Athletic повідомляв, що ПСЖ зробив форварда своєю пріоритетною метою і запропонував за нього бергамаскам 50+10 млн євро. Однак сам гравець висловився проти переїзду до Парижа, його бажання – продовжити кар'єру саме в Манчестері.

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