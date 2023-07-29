Аталанта согласилась продать форварда Расмуса Хёйлунда в Манчестер Юнайтед на очень выгодных условиях.

В ближайшие сутки Хёйлунд официально перейдёт из Аталанты в Манчестер Юнайтед. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо. Согласно источнику, клубы ударили по рукам.

ПСЖ сделал предложение по форварду Аталанты – он уже определился с приоритетом

Датский форвард обойдётся английскому участнику Лиги чемпионов в 70 миллионов евро, не считая бонусов. Сообщается, что сам игрок согласовал с "красными дьяволами" пятилетний контракт.

Ранее The Athletic сообщал, что ПСЖ сделал 20-летнего форварда своей приоритетной целью и предложил за него бергамаскам 50+10 млн евро. Однако сам игрок высказался против переезда в Париж, его желание – продолжить карьеру именно в Манчестере.

Напомним, Хёйлунд перешел в Аталанту летом 2022 года из австрийского Штурма. В дебютном сезоне в Италии он сыграл 34 матча, забил 10 голов и отдал 4 ассиста.

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