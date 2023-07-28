ПСЖ зробив пропозицію щодо форварда Аталанти – він вже визначився з пріоритетом
06:00 - Читать на русском
Нападник Аталанти Расмус Хьойлунд має одразу дві пропозиції щодо продовження кар'єри.
ПСЖ запропонував Аталанті 50 млн євро за нападника Расмуса Хьойлунда, інформує The Athletic. Однак сам гравець уже остаточно визначився, де бажає продовжити свою кар'єру – у Манчестер Юнайтед.
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У середу "червоні дияволи" зробили бергамаскам усну пропозицію в розмірі 50 млн євро + 10 млн євро у вигляді бонусів за форварда. Згідно з інсайдером Фабріціо Романо, англійський клуб уже погодив із данцем умови особистого контракту.
Повідомляється, що МЮ зробить офіційну пропозицію Аталанті щодо Хьойлунда наступного тижня.
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