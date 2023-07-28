ПСЖ запропонував Аталанті 50 млн євро за нападника Расмуса Хьойлунда, інформує The Athletic. Однак сам гравець уже остаточно визначився, де бажає продовжити свою кар'єру – у Манчестер Юнайтед.

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У середу "червоні дияволи" зробили бергамаскам усну пропозицію в розмірі 50 млн євро + 10 млн євро у вигляді бонусів за форварда. Згідно з інсайдером Фабріціо Романо, англійський клуб уже погодив із данцем умови особистого контракту.

Повідомляється, що МЮ зробить офіційну пропозицію Аталанті щодо Хьойлунда наступного тижня.

Paris Saint-Germain have made a €50million (£42.8m; $55.4m) bid for Atalanta forward Rasmus Hojlund.



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