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Манчестер Юнайтед поділив очки із Евертоном, Тоттенхем поступився Вулверхемптону: 28-й тур АПЛ, неділя

18:01 216 Читать на русском
Манчестер Юнайтед поділив очки із Евертоном, Тоттенхем поступився Вулверхемптону: 28-й тур АПЛ, неділя
Евертон – Манчестер Юнайтед – 1:1 / Фото із відкритого джерела

В неділю в рамках 28-го туру АПЛ відбулись 2 матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії, 28-й тур

Евертон – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голи: Келверт-Левін, 3 – Фернандеш, 31

Тоттенхем – Вулверхемптон – 2:3

Голи: Бергвейт, 14, Ор'є, 45+1 – Догерті, 27, Жота, 57, Хіменс, 73

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Евертон приймав Манчестер Юнайтед. Господарям вдалось відкрити рахунок вже на 3-й хвилині. Завдяки дитячій помилці Де-Хеа Келверт-Левін зумів запхати м'яч у ворота. На 31-й Фернандеш вразив глядачів надзвичаним ударом у нижній лівий кут – 1:1.

У другому таймі темп гри пришвидшився. Обидві командни мали небезпечні моменти, проте вийти уперед не вдалось жодній. Під завісу тайму Евертону таки вдалось забити, але VAR скасував гол через офсайд. В результаті цієї нічиї Манчестер Юнайтед з 42-ма пунктами залишився на 5-тій сходинці турнірної таблиці, натомість Евертон з 37-ма очками піднявся на 11-у місце у чемпіонаті.

Тоттенхем зустрічався із Вулверхемптоном. На 13-й хвилині Бергвейт на добиванні зумів вивести свою команду уперед. Проте, довго радіти господарям не судилось. На 27-й Догерті своєчасно опинився у штрафному майданчику і не змарнував можливість, спрямувавши м'яч у сітку. Під завісу першої половини зустрічі Ор'є отримав передачу на межі штрафного майданчику, вийшов на ударну позицію і потужно пробив – 2:1.

На 56-й Жота в штрафному отримав чудову передачу на хід і холоднокровно пробив у нижній лівий кут, зрівнявши рахункок у матчі. На 73-й Хіменс після розрізної передачі гарно прибрав захисника та вистрілив у правий кут. Завдяки цій перемозі Вулверхемптон з 42-ма очками посідає 6-е місце турнірної таблиці, натомість Тоттенхем із 40-ма пунктами опустився на 7-е.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ

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Теги
Англія Евертон Евертон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Тоттенхем Тоттенхем Вулверхемптон Вулверхемптон
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