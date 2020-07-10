toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манчестер Юнайтед подарували ганебний пенальті – обурився навіть Шмейхель

10:22 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед подарували ганебний пенальті – обурився навіть Шмейхель
Бруну реалізовує пенальті / EPL

Бездіяльність VAR продовжує шокувати футбольну Англію. Пенальті, який призначили у ворота Астон Вілли, не вкладається у голові.

 
Бруну Фернандеш 26’
Мейсон Грінвуд 45+5’
Поль Погба 58’
26’ Бруну Фернандеш
45+5’ Мейсон Грінвуд
58’ Поль Погба

Манчестер Юнайтед набрав чудову форму та розгромно виграв 4 останні матчі АПЛ, встановивши рекорд результативності АПЛ. Команда на ходу, команда не потребує подачок від суддів, однак ті помиляються на користь Сульшера.

Ще свіжий у пам'яті фейл Джонатана Мосса у матчі Тоттенхем – МЮ. Тоді VAR вистачило сміливості скоригувати рішення арбітра та скасувати придуманий пенальті на останніх хвилинах. Вчора Мосс знову вирішив допомогти "червоним дияволам" і призначив ідіотський пенальті у ворота Астон Вілли за "фол" проти Бруну Фернандеша.

Навіть без повторів було помітно, що захисник не збивав португальця. Бруну просто розвернувся та впав на ногу Консі. Однак VAR, у розпорядженні якого є різноманітні ракурси зі всіх можливих камер, підтвердив правильність рішення Мосса. Як таке взагалі можливо?!

Астон Вілла – Манчестер Юнайтед – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Обурився навіть легенда Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель. "Перепрошую, але це не пенальті. VAR залишається посміховиськом. В чому суть VAR, якщо він не коригує очевидні помилки?" – написав колишній голкіпер у Twitter.

А от Уле Гуннар Сульшер не проявив об'єктивність: "Я вважаю, що це пенальті. Захисник виставляє ногу, Бруну робить фантастичний фінт Зідана та приземляється на суперника. Думаю, можна вказати на 11 метрів".

Наставник Астон Вілли Дін Сміт обурений: "Я можу прийняти, що Джонатан Мосс неправильно трактував епізод, але куди дивиться VAR? Це ганебне рішення. Вони можуть все подивитися, але, напевно, їм байдуже".

Манчестер Юнайтед впевнено переміг Астон Віллу з рахунком 3:0 і продовжив боротьбу за Лігу чемпіонів.

Манчестер Юнайтед видужує: зник хаос, сотні мільйонів витрачаються грамотно, "новий Кріштіану" на авансцені

blog_ava
Гол та незарахований м'яч Зозулі у відеоогляді матчу Альбасете – Спортінг
08:30
1252
Теги
Петер Шмейхель Уле Гуннар Уле Гуннар Сульшер Дін Дін Сміт Астон Вілла - Манчестер Юнайтед Бруну Бруну Фернандеш Астон Вілла Астон Вілла Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
3
хв
Минай
18:00
Металіст 1925
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук