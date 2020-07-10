Манчестер Юнайтед подарували ганебний пенальті – обурився навіть Шмейхель

Бездіяльність VAR продовжує шокувати футбольну Англію. Пенальті, який призначили у ворота Астон Вілли, не вкладається у голові.

Манчестер Юнайтед набрав чудову форму та розгромно виграв 4 останні матчі АПЛ, встановивши рекорд результативності АПЛ. Команда на ходу, команда не потребує подачок від суддів, однак ті помиляються на користь Сульшера.

Ще свіжий у пам'яті фейл Джонатана Мосса у матчі Тоттенхем – МЮ. Тоді VAR вистачило сміливості скоригувати рішення арбітра та скасувати придуманий пенальті на останніх хвилинах. Вчора Мосс знову вирішив допомогти "червоним дияволам" і призначив ідіотський пенальті у ворота Астон Вілли за "фол" проти Бруну Фернандеша.

Wanted to ask @ManUtd fans, how does your team get away with this every time? If anything it should be Aston Villa who get the free kick & for me Bruno Fernandes should of been sent off for dangerous play. pic.twitter.com/1X13ri5HZo — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) July 9, 2020

Навіть без повторів було помітно, що захисник не збивав португальця. Бруну просто розвернувся та впав на ногу Консі. Однак VAR, у розпорядженні якого є різноманітні ракурси зі всіх можливих камер, підтвердив правильність рішення Мосса. Як таке взагалі можливо?!

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Обурився навіть легенда Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель. "Перепрошую, але це не пенальті. VAR залишається посміховиськом. В чому суть VAR, якщо він не коригує очевидні помилки?" – написав колишній голкіпер у Twitter.

А от Уле Гуннар Сульшер не проявив об'єктивність: "Я вважаю, що це пенальті. Захисник виставляє ногу, Бруну робить фантастичний фінт Зідана та приземляється на суперника. Думаю, можна вказати на 11 метрів".

Наставник Астон Вілли Дін Сміт обурений: "Я можу прийняти, що Джонатан Мосс неправильно трактував епізод, але куди дивиться VAR? Це ганебне рішення. Вони можуть все подивитися, але, напевно, їм байдуже".

Манчестер Юнайтед впевнено переміг Астон Віллу з рахунком 3:0 і продовжив боротьбу за Лігу чемпіонів.

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