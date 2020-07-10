Манчестер Юнайтед подарили позорный пенальти – возмутился даже Шмейхель

Бездействие VAR продолжает шокировать футбольную Англию. Пенальти, который был назначен в ворота Астон Виллы, не укладывается в голове.

Манчестер Юнайтед набрал великолепную форму и разгромно выиграл 4 последних матча АПЛ, установив рекорд результативности АПЛ. Команда на ходу, команда не нуждается в подачках от судей, однако те ошибаются в пользу Сульшера.

Еще свеж в памяти фейл Джонатана Мосса в матче Тоттенхэм – МЮ. Тогда VAR хватило смелости скорректировать решение арбитра и отменить придуманный пенальти на последних минутах. Вчера Мосс снова решил помочь "красным дьяволам" и назначил идиотский пенальти в ворота Астон Виллы за "фол" против Бруну Фернандеша.

Wanted to ask @ManUtd fans, how does your team get away with this every time? If anything it should be Aston Villa who get the free kick & for me Bruno Fernandes should of been sent off for dangerous play. pic.twitter.com/1X13ri5HZo — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) July 9, 2020

Даже без повторов было заметно, что защитник не сбивал португальца. Бруну просто развернулся и упал на ногу Консе. Однако VAR, в распоряжении которого есть различные ракурсы из всех возможных камер, подтвердил правильность решения Мосса. Как такое вообще возможно?!

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Возмутился даже легенда Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель. "Извините, но это не пенальти. VAR остается посмешищем. В чем суть VAR, если он не корректирует очевидные ошибки?" – написал бывший голкипер в Twitter.

А вот Уле Гуннар Сульшер не проявил объективность: "Я считаю, что это пенальти. Защитник выставляет ногу, Бруну делает фантастический финт Зидана и приземляется на соперника. Думаю, можно указать на 11 метров".

Наставник Астон Виллы Дин Смит возмущен: "Я могу принять, что Джонатан Мосс неправильно трактовал эпизод, но куда смотрит VAR? Это позорное решение. Они могут все увидеть, но, наверное, им безразлично".

Манчестер Юнайтед уверенно победил Астон Виллу со счетом 3:0 и продолжил борьбу за Лигу чемпионов.

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