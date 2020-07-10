Астон Вілла – Манчестер Юнайтед – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед у рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги на виїзді розгромив Астон Віллу. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Астон Вілла у першому таймі матчу проти Манчестер Юнайтед не змогла завдати жодного удару у площину воріт "червоних дияволів". Натомість гості реалізували дві з чотирьох своїх спроб. Спочатку Бруну Фернандеш заробив пенальті і сам же його виконав.

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А вже у доданий до першої сорокап'ятихвилинки час рахунок подвоїв Мейсон Грінвуд. По перерві своє слово сказав Поль Погба, влучно пробивши під праву стійку воріт. Гості продовжили володіти беззаперечною перевагою, однак більше голів у матчі не було.

Перемога принесла Манчестер Юнайтед 58 очок і п'яту сходинку у турнірній таблиці АПЛ, Астон Вілла з 27-ма пунктами – передостання.

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