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Астон Вілла – Манчестер Юнайтед – 0:3 – відео голів та огляд матчу

08:00 - Читать на русском
Астон Вілла – Манчестер Юнайтед – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Астон Вілла – Манчестер Юнайтед – 0:3 / Premierleague.com

Манчестер Юнайтед у рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги на виїзді розгромив Астон Віллу. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

 
Бруну Фернандеш 26’
Мейсон Грінвуд 45+5’
Поль Погба 58’
26’ Бруну Фернандеш
45+5’ Мейсон Грінвуд
58’ Поль Погба

Астон Вілла у першому таймі матчу проти Манчестер Юнайтед не змогла завдати жодного удару у площину воріт "червоних дияволів". Натомість гості реалізували дві з чотирьох своїх спроб. Спочатку Бруну Фернандеш заробив пенальті і сам же його виконав.

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А вже у доданий до першої сорокап'ятихвилинки час рахунок подвоїв Мейсон Грінвуд. По перерві своє слово сказав Поль Погба, влучно пробивши під праву стійку воріт. Гості продовжили володіти беззаперечною перевагою, однак більше голів у матчі не було.

Перемога принесла Манчестер Юнайтед 58 очок і п'яту сходинку у турнірній таблиці АПЛ, Астон Вілла з 27-ма пунктами – передостання.

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