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Манчестер Юнайтед планирует продать Лингарда – Сульшер потерял доверие к игроку

9 марта 23:39 13 Читати українською
Манчестер Юнайтед планирует продать Лингарда – Сульшер потерял доверие к игроку
Джесси Лингард / Фото из открытых источников

Звездный полузащитник "красных дьяволов" может летом сменить клуб.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает издание Goal.

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"Красные дьяволы" планируют продать 27-летнего футболиста, поскольку главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер потерял к нему доверие. Сам Лингард также не прочь сменить команду: после прихода двух новичков – Бруну Фернандеша и Одиона Игало – он стал получать гораздо меньше игрового времени. Джесси уже успел нанять агента Мино Райолу для поиска вариантов продолжения карьеры.

Напомним, в текущем сезоне Лингард провел в английской Премьер-лиге 20 матчей, в которых ни разу не смог отличиться результативными действиями.

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