Жахливий старт в АПЛ змусив Манчестер Юнайтед задуматися про підсилення захисту.

"Червоні дияволи" спробують підписати центрбека Севільї Жюля Кунде, повідомляє ESPN.

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Влітку 21-річного француза активно торгував Манчестер Сіті, проте цінник у 65-70 млн відлякав "містян". Тепер за переможця Ліги Європи можуть "взятися" сусіди з Юнайтед. Щоправда, спочатку їм доведеться позбутися власного баласту (Рохо, Джонс) і назбирати бодай частину необхідної суми.

Додамо, що Кунде провів 40 матчів у минулому сезоні, відзначився 2 голами та одним асистом. Севілья придбала оборонця у Бордо за 25 млн євро.

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