Через величезні збитки, спричинені коронавірусом, Барса звертає увагу на футболістів, у яких завершуються контракти влітку наступного року, повідомляє Mundo Deportivo.

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Серед таких каталонці знайшли дві перлини – Девіда Алабу з Баварії та Поля Погба з Манчестер Юнайтед. Обоє поки не можуть узгодити продовження співпраці зі своїми клубами, тому Барса розраховує, що їх можна буде переконати перебратися на Камп Ноу.

Відзначимо, що Алаба справді сумнівається у доцільності залишатися в Мюнхені і оцінює варіанти з Барсою та Реалом. Що стосується Погба, то він є давньою ціллю Зінедіна Зідана, який мріє тренувати свого співвітчизника у Мадриді.

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