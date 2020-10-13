"Красные дьяволы" попытаются подписать центрбека Севильи Жюля Кунде, сообщает ESPN.

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Летом 21-летнего француза активно торговал Манчестер Сити, однако ценник в 65-70 млн отпугнул "горожан". Теперь за победителя Лиги Европы могут "взяться" соседи из Юнайтед. Правда, сначала им придется избавиться от собственного балласта (Рохо, Джонс) и собрать хотя бы часть необходимой суммы.

Добавим, что Кунде провел 40 матчей в прошлом сезоне, отличился 2 голами и одним ассистом. Севилья приобрела защитника у Бордо за 25 млн евро.

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