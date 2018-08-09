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Гравець Фламенго Евертон: Роналду боявся сісти у запас з приходом у Реал Вінісіуса

09:42 839 Читать на русском
Гравець Фламенго Евертон: Роналду боявся сісти у запас з приходом у Реал Вінісіуса
Вінісіус / Фк Реал

Екс-партнер Вінісіуса по Фламенго, Евертон, прокоментував перехід форварда у Реал.

"Вінісіусу виповнилось лише 18 років. Я думаю, що він стане зіркою у Реалі. Якщо він у 17 років робив неймовірні речі у Фламенго, то розвиваючись він невдовзі буде на вершині.

Це буде приємно для нас, він кумедний хлопець. Кріштіану Роналду боявся опинитись на лаві запасних після приходу у Реал Вінісіуса", – іронічно сказав Евертон у коментарі O Dia.

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Нагадаємо, мадридці оголосили про трансфер 18-річного бразильця в травні минулого року. Фламенго отримав за лівого вінгера 45 млн євро. Перехід завершився лише нещодавно, оскільки "вершкові" змушені були чекати повноліття бразильця.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Фламенго Фламенго Вінісіус Вінісіус Евертон Евертон
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