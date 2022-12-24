Манчестер Юнайтед підтвердив пролонгацію контрактів одразу 4 важливих гравців
Головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг висловив вотум довіри 4 провідним виконавцям.
Угоди Маркуса Рашфорда, Люка Шоу, Фреда і Діогу Далота завершувались влітку 2023 року. Щоб не втратити їх, манкуніанці скористалися можливістю автоматичного продовження контрактів на рік, повідомляє пресслужба.
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"Я підтверджую це. Ми щасливі, адже склад розвивається у правильному напрямку, а ці гравці роблять великий внесок. Хочемо розвивати та підтримувати цих гравців, хочемо, щоб вони були частиною нашого процесу. Саме тому ми ухвалили правильні рішення про продовження контрактів", – сказав Ерік Тен Хаг.
До слова, Манчестер Юнайтед налаштований зберегти Рашфорда і Далота на ще довший термін, тому готується до подальших перемовин.
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