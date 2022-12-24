Соглашения Маркуса Рашфорда, Люка Шоу, Фреда и Диогу Далота завершались летом 2023 года. Чтобы не потерять их, манкунианцы воспользовались возможностью автоматического продления контрактов на год, сообщает пресс- служба .

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"Я подтверждаю это. Мы счастливы, ведь состав развивается в правильном направлении, а эти игроки вносят большой вклад. Хотим развивать и поддерживать этих игроков, хотим, чтобы они были частью нашего процесса. Именно поэтому мы приняли правильные решения о продлении контрактов", – сказал Эрик Тэн Хаг.

К слову, Манчестер Юнайтед настроен сохранить Рашфорда и Далота на еще более длительный срок, поэтому готовится к дальнейшим переговорам.